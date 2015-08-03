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تشييع جنازة ابنة ضابط الفيوم وصديقه ضحايا الإرهاب

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شيعت ظهر اليوم جنازة الطفلة جاسى شريف سامى 4 سنوات، ابنة رائد الشرطة التى اغتالها الإرهابيون بالفيوم بعدما أطلقوا النيران على سيارة والدها وقتلوها هى والمحامى رامى أحمد كامل صديق الضابط الذى كان بصحبته، وتم تشييع جثمان الطلفة إلى مقابر العائلة وسط حالة من الحزن وانهيار أسرتها.

وأدى الأهالى صلاة الجنازة، على جثمان ضحية الإرهاب، المحامى (رامى أحمد كامل-35 سنة) صديق الضابط فى مسجد المعلمين بحى النويرى، بعد ظهر اليوم، وسط حضور كبير لعدد من ضباط الشرطة، والمحامين و زملائه، وأقاربه.

وخرج المشاركون فى الجنازة، حاملين جثمانه، إلى مقابر العائلة بمنطقة المدينة الصناعية، بمدينة الفيوم، وتم دفن الجثمان، بعد تأدية صلاة الجنازة عليه.

تعود الواقعة إلى تلقى اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، بقيام مجهولين يستقلون دراجة بخارية، بدون لوحات بإطلاق وابل من الأعيرة النارية، على سيارة ضابط الشرطة، شريف سامى، والتى كان يقودها، وعلى رجليه، كانت تجلس ابنته، وبجواره على المقعد الأمامى صديقه المحامى، وذلك عند مساكن "ميمنة" بطريق الفيوم-القاهرة، بمركز سنورس، مما أدى لوفاة نجلة الضابط وصديقه.

وأكد مصدر بمديرية أمن الفيوم أنه تم القبض على عدد كبير من المشتبه فيهم، ويتم الآن عمل تحقيقات موسعة حول الحادث، وقد تم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى تحت إشراف اللواء ناصر العبد.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

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