إحباط تسلل 28 من 6 محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم

تمكنت قوات الأمن على الحدود بالسلوم، من إحباط تسلل 28 من 6 محافظات مختلفة إلى ليبيا، حيث تم ضبطهم أثناء تواجدهم فى منطقة عسكرية، يحظر تواجد المدنيين فيها بدون تصريح، ومحاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية.إعلان - Ads إعلان - Ads
إحباط تسلل 153 بينهم 3 أجانب إلى ليبيا عن طريق السلوم
إحباط تسلل 26 من محافظة أسيوط إلى ليبيا عن طريق سيدى برانى
تلقى مديرى أمن مطروح اللواء هشام لطفي ، اليوم الأثنين، أن قسم شرطة السلوم، تسلم 28 متهما وهم 2 من البحيرة و 1من الغربية و 16 من المنيا و 1 من أسيوط و 2 من بني سويف و 6 من الفيوم، وذلك للتحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة المختصة.
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إحباط تسلل 153 بينهم 3 أجانب إلى ليبيا عن طريق السلوم
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إحباط تسلل 26 من محافظة أسيوط إلى ليبيا عن طريق سيدى برانى
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