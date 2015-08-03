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إحباط تسلل 28 من 6 محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم

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إحباط تسلل 28 من 6 محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم إحباط تسلل 28 من 6 محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم
تمكنت قوات الأمن على الحدود بالسلوم، من إحباط تسلل 28 من 6 محافظات مختلفة إلى ليبيا، حيث تم ضبطهم أثناء تواجدهم فى منطقة عسكرية، يحظر تواجد المدنيين فيها بدون تصريح، ومحاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية.

تلقى مديرى أمن مطروح اللواء هشام لطفي ، اليوم الأثنين، أن قسم شرطة السلوم، تسلم 28 متهما وهم 2 من البحيرة و 1من الغربية و 16 من المنيا و 1 من أسيوط و 2 من بني سويف و 6 من الفيوم، وذلك للتحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة المختصة.

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