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ننشر أولى صور لقرية الأمل قبل تسليمها للشباب خلال افتتاح القناة

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ينشر "اليوم السابع" أول مجموعة صور لقرية الأمل شرق قناة السويس، والتى سيسلمها الرئيس عبد الفتاح السيسى للشباب فى إطار احتفالات بافتتاح قناة السويس الجديدة.

مدخل قرية الأمل -اليوم السابع -8 -2015
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مدخل قرية الأمل


>وقال المهندس أحمد زين رئيس قرية التقدم، القرية الأم التى تقع فيها قرية الأمل بمركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، إن العمل يسير بخطوات جبارة لإنجاز القرية وتجميلها بالتعاون مع جهاز التعمير، كما تم الانتهاء من تمثال زهرة اللوتس الذى يحمل الكرة الأرضية.

وأضاف أحمد زين، أن اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية يتابع كل خطوة يومياً لإنجاز القرية، كى يتم تسليمها للشباب فى إطار الاحتفالات بافتتاح قناة السويس الجديدة.

جانب من منازل قرية الأمل -اليوم السابع -8 -2015
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جانب من منازل قرية الأمل


>من جانبه، يقول المهندس عبد الله الزغبى رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق لـ"اليوم السابع"، إن قرية الأمل التى سيتم افتتاحها على هامش افتتاح القناة تضم 3500 فدان، وتم توزيعهم على 500 شاب من مختلف المحافظات بالفعل منهم 125 من الإسماعيلية بمعدل 5 أفدنة ومنزل لكل شاب.

أوضح الزغبى أن القرية ستكون نموذجا فريدا للزراعة، وتدعيما للأمن القومى وتوطين الشباب فى سيناء.

بحيرة مياه بالقرية -اليوم السابع -8 -2015
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بحيرة مياه بالقرية

أعمال تجميل القرية مستمرة -اليوم السابع -8 -2015
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أعمال تجميل القرية مستمرة

أحمد زين رئيس قرية التقدم -اليوم السابع -8 -2015
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أحمد زين رئيس قرية التقدم

منازل الخريجين -اليوم السابع -8 -2015
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منازل الخريجين

اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية يتفقد القرية -اليوم السابع -8 -2015
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اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية يتفقد القرية

جولة المحافظ بالقرية -اليوم السابع -8 -2015
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جولة المحافظ بالقرية

منزل للخريجين -اليوم السابع -8 -2015
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منزل للخريجين

أعمال تجميل القرية -اليوم السابع -8 -2015
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أعمال تجميل القرية

إنشاء تمثال بمدخل القرية -اليوم السابع -8 -2015
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إنشاء تمثال بمدخل القرية

زراعة نخيل بطرق قرية الأمل -اليوم السابع -8 -2015
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زراعة نخيل بطرق قرية الأمل

وضع اللمسات النهائية للقرية -اليوم السابع -8 -2015
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وضع اللمسات النهائية للقرية

أعمال تجميل مدخل القرية -اليوم السابع -8 -2015
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أعمال تجميل مدخل القرية

الشكل العام لقرية الأمل -اليوم السابع -8 -2015
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الشكل العام لقرية الأمل


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