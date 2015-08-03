ننشر أولى صور لقرية الأمل قبل تسليمها للشباب خلال افتتاح القناة

ينشر "اليوم السابع" أول مجموعة صور لقرية الأمل شرق قناة السويس، والتى سيسلمها الرئيس عبد الفتاح السيسى للشباب فى إطار احتفالات مصر بافتتاح قناة السويس الجديدة.



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مدخل قرية الأمل

>وقال المهندس أحمد زين رئيس قرية التقدم، القرية الأم التى تقع فيها قرية الأمل بمركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، إن العمل يسير بخطوات جبارة لإنجاز القرية وتجميلها بالتعاون مع جهاز التعمير، كما تم الانتهاء من تمثال زهرة اللوتس الذى يحمل الكرة الأرضية.

وأضاف أحمد زين، أن اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية يتابع كل خطوة يومياً لإنجاز القرية، كى يتم تسليمها للشباب فى إطار الاحتفالات بافتتاح قناة السويس الجديدة.



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جانب من منازل قرية الأمل

>من جانبه، يقول المهندس عبد الله الزغبى رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق لـ"اليوم السابع"، إن قرية الأمل التى سيتم افتتاحها على هامش افتتاح القناة تضم 3500 فدان، وتم توزيعهم على 500 شاب من مختلف المحافظات بالفعل منهم 125 من الإسماعيلية بمعدل 5 أفدنة ومنزل لكل شاب.

أوضح الزغبى أن القرية ستكون نموذجا فريدا للزراعة، وتدعيما للأمن القومى وتوطين الشباب فى سيناء.



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بحيرة مياه بالقرية



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أعمال تجميل القرية مستمرة



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أحمد زين رئيس قرية التقدم



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منازل الخريجين



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اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية يتفقد القرية



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جولة المحافظ بالقرية



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منزل للخريجين



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أعمال تجميل القرية



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إنشاء تمثال بمدخل القرية



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زراعة نخيل بطرق قرية الأمل



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وضع اللمسات النهائية للقرية



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أعمال تجميل مدخل القرية



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الشكل العام لقرية الأمل