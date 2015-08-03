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تعرف على أهم 4 أسباب للإصابة بجلطات المخ فى سن مبكر

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تعرف على أهم 4 أسباب للإصابة بجلطات المخ فى سن مبكر تعرف على أهم 4 أسباب للإصابة بجلطات المخ فى سن مبكر
انتشر فى الفترة الأخيرة مشكلة إصابة الشباب بجلطات المخ، وفى هذا السياق، قال الدكتور غريب فاوى أستاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب بكلية طب جامعة سوهاج، إن المخ من أكثر أعضاء الجسم حساسية، ولذلك عند تعرضه لأى مضاعفات قد يتسبب ذلك فى حدوث مشاكل صحية كبيرة.

وأكد أستاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب أن تحمل الشباب لجلطات المخ أقوى من تحمل كبار السن، وذلك لأن المخ يستطيع استدعاء نشاطه بصورة أسرع لدى الشباب، كما أن الاستجابة للعلاج تكون أفضل، وبالتالى تقل معدلات الوفاة بين الشباب الناتجة عن التعرض لجلطات المخ.

وأوضح أستاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب فى جامعة سوهاج، بعض الأسباب التى تؤدى للإصابة بجلطة المخ فى سن صغير:
>1- أمراض القلب وأهمها الروماتيزم .
>2- زيادة نسبة لزوجة الدم، أى نسبة التجلط فى الدم نتيجة نقص بروتين سى أو ايس أو مادة فيبرنوجين .
>3- الإصابة بأمراض الدم المختلفة كالوكيميا، الأنيميا المنجالية، وأنواع الأنيميا المختلفة، وزيادة نسبة الصفائح الدموية فى الدم.
>4- الإصابة بالكولسترول والدهون الثلاثية، والسكر أو حدوث خلل فى الأوعية الدموية المخية، وتعد هذه الأمراض من العوامل الوراثية .

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