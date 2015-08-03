قريبًا.. طرح اختبار جديد يكشف عن سرطان البنكرياس بشكل مبكر

كشفت الأبحاث الطبية الحديثة عن اختبار جديد من المنتظر صدوره قريبًا للكشف عن سرطان البنكرياس، أحد أخطر الأورام القاتلة التى تتسبب فى وفاة مئات آلاف الأشخاص سنويًا.

وأشرف على أبحاث الاختبار الجديد مجموعة من العلماء بجامعة لندن البريطانية، وهو يتميز بقدرته على الكشف عن سرطان البنكرياس بشكل مبكر، وكما يتسم بالبساطة والدقة وانخفاض تكاليفه، وسيساهم نظريًا فى حماية حياة الآلاف من الأشخاص سنويًا.

>واكتشف الباحثون أن هناك 3 بروتينات يتم إفرازها فى البول بشكل مبكر فى بداية الإصابة بسرطان البنكرياس، لتعمل كجهاز إنذار مبكر لبدء الإصابة بهذا الورم الخطير.

وأضاف التقرير أن معدل وفيات سرطان البنكرياس تتخطى نسبة 90% لأن أعراضه التى تظهر بشكل مبكر محدودة للغاية، وغالبًا ما يتم اكتشاف الإصابة بالمرض فى مراحل متأخرة، بعدما يصل الورم إلى مرحلة متقدمة يصعب السيطرة عليها.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Clinical Cancer Research"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثالث من شهر أغسطس الجارى.