الفلسطينيون يسلمون الجنائية الدولية ملف مقتل رضيع فلسطينى

سلم وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى اليوم الإثنين المحكمة الجنائية الدولية ملفا يتعلق بحادثة مقتل رضيع فلسطينى بعد احراق منزله من قبل من يشتبه انهما متطرفان يهوديان قبل عدة أيام.

وقال المالكى فى مقابلة مع إذاعة (صوت فلسطين) "انهينا للتو اجتماعا مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية وطاقمها الخاص بموضوع التحقيق فى مكتبها فى مقر المحكمة فى لاهاى وقدمنا لها ملفا... مرتبطا بالجريمة الاخيرة النكراء التى ارتكبت بحق الطفل على دوابشة وبالتأكيد بشكل خاص."

وأضاف قائلا "ولكن عرجنا على موضوع إرهاب المستوطنين بشكل عام. ملف متكامل فيه العديد من المعلومات والمعطيات والوثائق والخرائط قدمناها لها(المدعية العامة) بشكل رسمى فى مكتبها.. تسلمت هذا التقرير."

وقالت الحكومة الاسرائيلية أمس إنها ستبدأ باحتجاز مواطنين يشتبه فى أنهم مارسوا العنف السياسى ضد الفلسطينيين دون محاكمة فى إجراء كان يقتصر على المشتبه بهم الفلسطينيين، ويوم الجمعة أحرق مهاجمان يشتبه بأنهما يهوديان متطرفان منزلا فلسطينيا مما أدى إلى مقتل الرضيع الفلسطينى وإصابة والديه وشقيقه بحروق خطيرة الأمر الذى فجر غضبا دوليا وتعهدات من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بالتصدى لما وصفه "بالإرهاب" من "مجرمين فى دولتنا".

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن حرق المنزل فى قرية دوما فى الضفة الغربية المحتلة. وكتبت كلمة "انتقام" بالعبرية على جدران المنزل فيما يشبه أعمال تخريب سابقة وجرائم كراهية ترتكبها مجموعات من الشبان المتطرفين اليهود الذين يستهدفون العرب والمسيحيين ونشطاء السلام وأملاك الجيش الإسرائيلى، وأوضح المالكى أن الملف الذى جرى تقديمه اليوم "هو استكمال للبلاغ الذى قدمناه فى الخامس والعشرين من يونيو الماضى كما تعلمون البلاغ الذى قدم... كان فيه معلومات مرتبطة بالعدوان الاخير على غزة وبموضوع الاسرى وبموضوع الاستيطان."

وأضاف "وبالتالى جاء هذا التقرير الاخير استكمالا لهذا التقرير الخاص وفيه إشارة كاملة للجريمة الاخيرة ضد الطفل على وعائلته ولكن عرجنا بشكل كبير جدا على الارهاب الذى يقوم به المستوطنون ضد الشعب الفلسطينى وممتلكاته.

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