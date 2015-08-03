دول الخليج العربية لكيرى: نريد التعاون مع إيران لا تدخلها

قالت دول الخليج العربية لوزير الخارجية الأمريكى جون كيرى اليوم الاثنين فى بداية محادثات فى قطر يسعى خلالها لإقناعها بمنافع الاتفاق النووى الذى أبرم الشهر الماضى مع إيران إن الاتفاق يجب أن يكون سببا فى الاستقرار وحسن الجوار وليس التدخل فى الشؤون الداخلية للدول.

وقال خالد العطية وزير خارجية قطر الذى رحب بقدوم كيرى إلى بلاده لإجراء المحادثات مع دول مجلس التعاون الخليجى الست إن المجلس يريد أن يقى المنطقة من أى أخطار أو تهديدات للأسلحة النووية، وأضاف العطية الذى تحدث نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجى باعتبار قطر الدولة المضيفة للمحادثات إن وقاية المنطقة من أخطار وتهديدات الأسلحة النووية تتم من خلال السماح باستخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية طبقا للقواعد الدولية.

وقال "نتطلع بأمل أن يؤدى الاتفاق النووى بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد إلى حفظ الأمن والاستقرار فى المنطقة مؤكدين أهمية التعاون مع إيران على أسس ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية وفض المنازعات بالطرق السلمية."، وتخشى معظم دول الخليج العربية أن يسرع الاتفاق الذى تم التوصل إليه يوم 14 يوليو تموز بين إيران والولايات المتحدة وخمس قوى عالمية أخرى من وتيرة تحسن العلاقات بين طهران وواشنطن ويشجع إيران على دعم حلفائها فى المنطقة.

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