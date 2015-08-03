فريق عسكرى خليجى يجتمع بالكويت لدراسة منظومة الدفاع ضد الصواريخ البالستية

بدأ فريق العمل المختص بدراسة وإنشاء المنظومة الاقليمية للدفاع ضد الصواريخ البالستية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماع دورته ال13 فى الكويت اليوم.

ونقل بيان لمديرية التوجيه المعنوى فى الجيش الكويتى عن رئيس الجلسة العميد الركن عادل الحضرمى تأكيده بأن مثل هذه الاجتماعات الدورية تهدف إلى تحقيق المزيد من التنسيق والانسجام وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود بين قيادات الدفاع الجوى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وذكر البيان ان رئيس وفد الأمانة العامة للشئون العسكرية لدول مجلس التعاون المقدم عبدالله محمد الطنيجى قال فى كلمته ان هذه الاجتماعات تسهم فى تعزيز العمل الخليجى المشترك وتعمل على تحقيق منظومة عمل موحدة لدول المجلس.

وتمتد اجتماعات فريق المنظومة الاقليمية للدفاع ضد الصواريخ البالستية بدول المجلس إلى السادس من أغسطس الجارى.

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