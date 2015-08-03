محافظ أسيوط يصف حملات التشكيك في إنجاز قناة السويس الجديدة بـ”الخبيثة”

قال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط إن المحافظة بأكملها تشهد هذا الأسبوع احتفالات كبرى تقام بكافة الشوارع والميادين بمناسبة افتتاح قناة السويس هذا الحدث العظيم الذي أعطى للشعب المصري رسالة أمل وأمن وآمان.

وأضاف أنه من حق المصريين جميعا أن يفرحوا بإنجازهم الكبير الذى تحقق فى وقت قياسى أبهر به العالم كما ابهره فى كثير من المواقف على مدى تاريخه المشرف ومن حق المصريين أن يصطفوا خلف القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والذى استطاع بقدرته وحكمته أن ينقل مصر إلى مرحلة الإنجاز والإعمار من خلال مشروعات عملاقة تحقق لمصر والمصريين الخير الكثير.

ودعا المحافظ إلى عدم الالتفات إلى حملات التشكيك التي يشنها الخبثاء بهدف زعزعة ثقة المصريين في قيادتهم أو النيل من المشروعات الكبيرة التي تتحقق على أرض مصر مؤكدا أنها حملات خبيثة تخفي وراءها كرهاً لمصر والمصريين لافتا الى ان القافلة تسير وتنطلق نحو التنمية والنهضة والمصريين مصممون على العبور بها الى بر الامان ولن يعيقهم عائق او يوقفهم حاقد.

وفى ذات السياق تواصل محافظة اسيوط احتفالاتها بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة هدية مصر الى العالم والتى ستبدأ رسميا غدا الثلاثاء صباحا فى ستاد اسيوط الرياضى بمدينة الاربعين باحتفال بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ويتضمن قافلة طبية وحملة للتبرع بالدم بينما يبدأ احتفالا فى المساء امام بوابة الجامعة البحرية من بداية النفق وحتى ميدان الساعة يتضمن اغانى وطنية ومشاركات للمسطحات المائية واطلاق بالون طائر يحمل شعار قناة السويس وعلم مصر ثم يبدأ عرض تتحرك خلاله سيارتين يحملان مجسما ضخما لشعار القناة وطابور عرض بمصاحبة انغام الشرطة وعروض لفرق الخيالة والجوالة والكشافة ثم يبدأ العرض على مسرح يقام بالمنطقة لتقديم فقرات لفرق الكورال وطلبة كلية التربية النوعية وعروض لفرق الالات الشعبية والتنورةبالتنسيق مع قصر ثقافة اسيوط وفى اليوم التالى يكون الاحتفال بميدان البنوك صباحا وحديقة الفردوس وستاد شركة الاسمنت مساءً.