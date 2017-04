Channing Tatum يدخل عالم Marvel

بيروت _ إدي اسطا

عام 2006 عندما نظّمت شركة 20th Century Fox تجربة الاداء لاختيار ممثل لتأدية دور Gambit في فيلم X-Men: The Last Stand، تقدّم Channing Tatum لهذه التجربة وترافق ذلك مع تصريح له يقول فيه أنه كان يحلم منذ صغره بتأدية هذه الشخصية ولكن لم يتم اختياره، وفي نهاية المطاف حذفت شخصية Gambit من الفيلم المذكور. عام 2009 تم اختيار Taylor Kitsch لتأدية دور Gambit في فيلم X-Men Origins: Wolverine ولكن عندما بدأت الشركة بالتحضير لفيلم خاص بهذه الشخصية استغنت عن خدمات الممثل المذكور وبدأت تبحث عن الممثل المناسب حيث وقع اختيارها على Channing Tatum. عندها ربطت شركة Marvel Entertainment المالكة الحصرية للشخصية موافقتها على إعطاء الضوء الأخضر للبدء بإنتاج الفيلم بموافقةChanning Tatum على تأدية دور البطولة فيه وهذا ما حصل فعلاً بعد توقيع عقد يدخل من خلاله هذا الأخير عالم الأبطال الخارقين التابعين لشركة Marvel Entertainment. إخراج فيلم Gambit سيتولاه Rupert Wyatt الذي قدّم لنا في السابق أفلاماً ناجحة أذكر منها Rise of the Planet of the Apes و The Gambler وسيتولّى كتابة السيناريو Chris Claremont وهو مبتكر عدّة شخصيات في عالم X-Men ومنها شخصية Gambit، أما تصوير الفيلم فسيبدأ في أكتوبر المقبل ليكون جاهزاً لإطلاقه في الصالات العالمية في السابع من أكتوبر عام 2016. يذكر أن Deadpool وهو فيلم Spin-off من عالم X-Men سيكون جاهزاً للعرض في 15 فبراير المقبل وفيلم X-Men: Apocalypse سيتم إطلاقه في 27 مايو المقبل في الصالات العالمية