القضاء على فيروس C يؤدى إلى حدوث نشاط شرس لفيروسB

أكد الدكتور عاصم الشريف، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب الأزهر، أنه يمكن علاج الالتهاب الكبدى الفيروس سى المزمن نتيجة الإصابة بفيروسى بى وسى معًا.

وقال عندما يصاب الشخص بالالتهاب الكبدى الفيروسى المزمن نتيجة الإصابة بفيروسى الكبد بى وسى معًا تكون الإصابة شديدة والمضاعفات شديدة أيضًا ويكون هذا الشخص معرضًا لتليف الكبد وفشل وظائف الكبد وارتفاع معدل سرطانات الكبد أكثر من الإصابة بفيروس كبدى واحد.

وأشار إلى أن هناك صعوبة بعض الشىء فى تشخيص حالات الإصابة بفيروسى الكبد مجتمعين والأبحاث فى هذا المجال قليلة بعض الشىء على مستوى العالم أجمع موضحًا أننا قمنا بإجراء بعض الأبحاث بجامعة الأزهر وتم نشرها فى الدوريات العالمية عن كيفية تشخيص هذا المرض واستعراض السيناريوهات المختلفة التى تنتج عن الإصابة بفيروسى الكبد معًا.

وينصح الأطباء بضرورة التركيز والتشخيص المبكر لمثل هذه الحالات وكيفية علاج كل حالة على حده حتى يتم تجنب حدوث مضاعفات.

وقال إن العلاجات الحديثة لفيروس سى لها تأثير مباشر فى القضاء على فيروس سى موضحًا أن الأبحاث أظهرت أن هذه العلاجات الحديثة قد تؤدى إلى نشاط فيروس بى مرة أخرى حيث إن القضاء على فيروس سى يؤدى إلى حدوث نشاط شرس لفيروس بى والذى قد يؤدى إلى التهابات كبدية فيروسية حادة وعنيفة.

وينصح بالمتابعة الطبية الدقيقة والدورية لتشخيص الالتهابات الحادة لفيروس بى حتى يعطى هذا الشخص العلاج المناسب لفيروس بى فى الوقت المناسب وقبل حدوث النشاط العنيف لفيروس بى بحيث يتم علاج الفيروسين معًا دون أن يسبب نشاطا شرسا لفيروس بى.

جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر الدلتا الدولى برئاسة الدكتور محمد العتيق أستاذ الكبد بمركز ابحاث طنطا والذى اختتمت أعمال مساء أمس.

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