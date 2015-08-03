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هل تتسبب العادة السرية للرجال فى الإصابة بالأمراض الجلدية

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هل تتسبب العادة السرية للرجال فى الإصابة بالأمراض الجلدية هل تتسبب العادة السرية للرجال فى الإصابة بالأمراض الجلدية
أرسل قارئ يقول إنه يعانى من حكة شديدة بالعضو الذكرى، ويسأل هل ممارسة العادة السرية تعد سببا فى الإصابة بتلك الحالة؟

ويجيب عن سؤاله أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية الدكتور حامد عبد الله.

العادة السرية لا تصيبك بالأمراض والحكة الجلدية.

من أهم المفاهيم الخاطئة عن ممارسة العادة السرية، أنها تؤدى إلى إصابة الرجال بالأمراض والحكة الجلدية.

هذا ما يؤكده حامد، موضحا أن الحكة المتكررة فى الأعضاء التناسلية بالنسبة للرجال قد تكون ناتجة العديد من الاسباب المرضية ولكن جميعها لا تمت بصلة بممارسة العادة السرية.

أسباب الحكة الجلدية فى الأعضاء التناسلية للرجال.

ويقسم حامد أسباب الإصابة بالحكة فى العضو الذكرى إلى مجموعتين هما:

المجموعة الأولى: (أسباب نفسية) وتحدث نتيجة للتعرض لبعض المشاكل والأمراض النفسية مثل القلق أو التوتر أو عدم الإشباع الجنسى (ما تسمى إكزيما جلدية عصبية).

والمجموعة الثانية: (أسباب عضوية) وتحدث نتيجة الإصابة بالفطريات الجلدية أو البكتريا أو بعض الفيروسات، وهنا لابد من الكشف الدقيق على المريض، وأخذ مسحة من الجلد لتحليلها لمعرفة السبب ونوع الإصابة حتى يتم وصف العلاج المناسب لها.

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