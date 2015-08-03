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8 أسباب لإصابة الشباب بجلطات القلب

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8 أسباب لإصابة الشباب بجلطات القلب 8 أسباب لإصابة الشباب بجلطات القلب
أرسل قارئ يسأل أنه أصيب بجلطة فى القلب فى عمر الـ31، ولذلك يريد أن يتعرف عن أسباب الإصابة بجلطات القلب لدى الشباب؟

وحول هذا يقدم الدكتور أحمد السواح، أخصائى القلب فى معهد القلب، بعض الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بجلطات القلب فى سن صغيرة، ومنها:
>1- التلوث من أهم أسباب الإصابة بقصور فى الشرايين التاجية وجلطات القلب.
>2- التدخين سواء كان السجائر أو الشيشة، حيث إنه من أخطر وأكثر الأسباب انتشارًا.
>3- التغير البيولوجى للتغذية، فقديمًا كان تناول الطعام خارج المنزل شبه معدوم، ولكن فى هذه الأوقات أصبح أساسيًا، وبرغم أنه قديما كان الطهى عن طريق السمن البلدى ولكن حركة الإنسان كانت أكثر نشاطًا، والخضروات واللحوم نفسها كانت مختلفة، كما أن الأطعمة السريعة تحتوى على نسبة عالية من التى تتسبب فى الإصابة بالسمنة والتى تعد أهم أسباب الجلطات القلبية.
>4- العوامل الوراثية من أهم أسباب الإصابة بجلطات القلب، ولذلك ينصح بضرورة الخضوع لبعض الاختبارات أو التحاليل للمرضى الذى لديهم حالات وراثية لأمراض القلب.
>5- عدم الاهتمام بالمتابعة الدورية، ولذلك ينصح بعد سن الـ40 أو 45 بإجراء الفحوصات على القلب كل سنة.
>6- مشروبات الطاقة لأنها تحتوى عى نسبة عالية من الكافيين، والمواد الخاصة ببناء العضلات، وتلك المكونات تتسبب فى الإصابة بجلطات القلب.
>7- انتشار المخدرات والترامادول.
>8- التوتر والضغط العصبى.

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مصر 365

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