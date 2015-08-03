شركة جلاكسو سميثكلاين تتوقع طرحًا تدريجيًا لعقار جديد لعلاج الملاريا

قالت شركة جلاكسو سميثكلاين البريطانية للمستحضرات الدوائية، إن أول لقاح فى العالم لعلاج الملاريا الذى صدقت عليه الأسبوع الماضى جهات رقابية أوروبية سيطرح تدريجيا فى القارة الأفريقية.

وقال أندرو ويتى الرئيس التنفيذى لشركة جلاكسو سميثكلاين للصحفيين "نعتقد أنه يتعين القيام بطرح مرحلى متعقل للقاح لاسيما ونحن نسعى حثيثًا للحصول على مزيد من المعلومات بشأن أفضل طريقة يعمل بها".

وقال إن الخبراء يحتاجون أيضًا إلى إنشاء قاعدة بيانات أكبر بشأن سلامة العقار لأنها المرة الأولى التى يستخدم فيها لقاح فى أفريقيا دون وجود سابقة لذلك فى دول نامية.

وسيكون هذا العقار -الذى يسمى موسكويركس وتنتجه جلاكسو سميثكلاين بالمشاركة مع مبادرة باث للقاحات الملاريا- أول لقاح بشرى من نوعه مرخص ضد هذا المرض الذى تسببه طفيليات والذى قد يحول دون إصابة الملايين بالمرض.

ولا يزال هذا العقار يواجه عقبات يتعين تذليلها قبل طرحه فى أفريقيا منها الموافقة عليه من قبل الحكومات ومن جهات تمويل تؤكد مدى فعاليته لأنه لا يوفر سوى وقاية جزئية.

وستتولى منظمة الصحة العالمية الآن تقييم جدوى العقار -الذى مولته جزئيًا مؤسسة بيل ومليندا جيتس- فيما وعدت المنظمة بأن تعلن رأيها النهائى قبل نهاية العام الجارى بشأن توقيت استخدامه والأماكن الجغرافية التى يستخدم فيها.

ولن تجنى جلاكسو سميثكلاين أى أرباح من اللقاح لأنه سيطرح بسعر تكلفة الإنتاج علاوة على هامش خمسة فى المئة سيستخدم فى مجال الأبحاث على الملاريا وأمراض المناطق الحرة الأخرى.

وقالت جهات رقابية دوائية أوروبية إن اللقاح آمن وفعال لاستخدامه لدى الأطفال فى أفريقيا الذين هم عرضة للإصابة بالمرض الذى ينقله البعوض.

وتصيب الملاريا نحو 200 مليون شخص سنويًا وقتلت 584 ألفًا عام 2013 معظمهم فى منطقة جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا وأكثر من 80% من وفيات الملاريا من الأطفال دون سن الخامسة.