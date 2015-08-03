للحوامل..التعامل مع القطط والحيوانات فترة الحمل يعرضك للعدوى والإجهاض

كثير من النساء الحوامل تنتابها القلق والمخاوف حول تربيتها لبعض الحيوانات بالمنزل مثل القطط وغيرها، ومدى وتأثير ذلك على صحتها وصحة جنينها.

يقول الدكتور محمود سامى مدرب الإسعافات الأولية وطب الطوارئ بالهلال الأحمر، ومؤسس حملة معلومة تساوى حياة، إن داء القطط هو أحد الأمراض الفطرية التى تنتقل للأشخاص من خلال عدد من الأسباب وهى:

1) تربية الحيوانات بالمنزل.

>2) التعامل مع فضلات القطط والحيوانات.

ويستكمل د. محمود قائلا "عادة تصاب السيدة الحامل بالتوكسوبلازما نتيجة تعرضها للعدوى بمرض القطط والذى يؤدى لضعف مناعتها".

ويتابع د. محمود قائلا "هناك بعض المضاعفات التى تتعرض لها الحامل نتيجة إصابتها بالتوكسوبلازما ومنها حدوث إجهاض أو تشوهات للجنين".

وأضاف د. محمود قائلا لا يفضل تربية النساء الحوامل للحيوانات والقطط بشكل عام بالمنزل لتجنب تعرضهن للإصابة بالعدوى بداء القطط وحدوث مشاكل صحية أثناء الحمل خاصة فى حالة عدم تطعيمها أو الاعتناء بنظافتها بشكل مستمر وكذلك يفضل تجنب التعامل مع فضلات القطط طوال فترة الحمل.