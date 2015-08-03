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للأبوين.. وضع برنامج صيفى لأطفالك أهم من دراستهم

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للأبوين.. وضع برنامج صيفى لأطفالك أهم من دراستهم للأبوين.. وضع برنامج صيفى لأطفالك أهم من دراستهم
يعتقد البعض أن تحديد برنامج صيفى للأطفال رفاهية ونوع من "الدلع"، وعلى المعتقد بذلك أن يعيد تفكيره فأطباء النفس على الدوام ينصحون بأن ترتيب برنامج صيفى للأطفال يجعلهم أكثر انفتاحًا على العالم الخارجى ويخلصهم من كبت المذاكرة والدراسة لشهور طويلة.
>البرنامج الصيفى الذى يقصده الأطباء هنا على حسب تعبير أحمد هلال، أخصائى نفسى، لا ينحصر فى السفر والنزهات والمصايف فقط، بل إنه برنامج يستطيع كل أب وأم أن يضعاه لطفلهما، شريطة أن يتضمن أنشطة نفسية وبدنية وتواصلية واجتماعية.

وأضاف هلال أن البرامج الصيفية للطفل، والتى يمكن أن تتنوع بين خيارات عدة، كالتخييم، والقراءة، ووقت للتنزه مع الأصدقاء والعائلة، وتقسيم الوقت بين ممارسة احترافية، وقضاء بعض الوقت فى الرسم أو ممارسة الهوايات، كفيل بعلاج الطفل من ضغوطه النفسية، والتى تراكمت مع الدراسة والامتحانات، مما يجعله بحاجة للتخلص من هذا المخزون للتمتع بصحة نفسية، واكتساب علاقات اجتماعية، والتخلص من الضغوط الأسرية والدراسية، ليصبح الطفل بعدها قادرًا على شحن طاقته، والتركيز فى استقبال المزيد من المهام مع العام الجديد.

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