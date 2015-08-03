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تنظيم قوافل بيطرية وحملات توعية بمراكز البحيرة

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تنظيم قوافل بيطرية وحملات توعية بمراكز البحيرة تنظيم قوافل بيطرية وحملات توعية بمراكز البحيرة
أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، تبنى المحافظة خطة طموحة لزيادة إنتاجية البروتين الحيوانى من خلال تعظيم الإنتاج بالمزارع، وكذلك تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية لتوفير البروتين الحيوانى بصورة آمنة لمواطنى المحافظة.

فى هذا السياق تنظم مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع الوحدات المحلية التابعة لمراكز ( كفر الدوار - التحرير - ايتاى البارود – ادكو- حوش عيسى- الدلنجات - دمنهور – رشيد – وادى النطرون – جناكليس- أبو المطامير- المحمودية) قوافل بيطرية علاجية حتى منتصف شهر أغسطس الجارى، لعلاج أمراض نقص الخصوبة وتكثيف أعداد لجان الرش ولجان العلاج الجماعى للأغنام ومكافحة الكلاب الضالة.

كما تقوم إدارة الوقاية بالمديرية فى نفس الفترة بعمل حملة لتحصين الحيوانات بلقاح الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع الميت وطاعون المجترات الصغيرة.

وتقوم إدارة الإرشاد البيطرى بعمل حملات للتوعية ضد مرض البروسيلا والأمراض الوبائية وتحصيناتها والتلقيح الصناعى وتسمين العجول وجدرى الماشية والتربية الصحيحة للعجول وبرنامج التغذية وأهمية التحصينات وتغذية الحيوانات.

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مصر 365