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مركز النيل للإعلام بدمياط و"مصر بلدى" ينظمان ندوة حول قناة السويس

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مركز النيل للإعلام بدمياط و"مصر بلدى" ينظمان ندوة حول قناة السويس مركز النيل للإعلام بدمياط و"مصر بلدى" ينظمان ندوة حول قناة السويس
نظم مركز النيل للإعلام بالتنسيق مع أمانة حزب بلدى بدمياط، ندوة، اليوم الاثنين، بعنوان "قناة السويس آمال وطموحات"، وذلك بحضور ممثلى أمانة الحزب، ومحمد رمضان أمين حزب مستقبل وطن وممثل حزب الحركة الوطنية وعدد من موظفى التربية والتعليم والصحة والزراعة.

حاضر فى الندوة الدكتور على أبو الحمايل، أمين حزب مصر بلدى بدمياط، والمستشار محمد قشطة الخبير الأسرى والدكتور جمال الزينى البرلمانى السابق بإشراف عزة الهراوى مدير عام المركز.

وتناولت الندوة نبذة عن قناة السويس الجديدة ومردودها على الاقتصاد المصرى بصفة عامة ودمياط بصفة خاصة.

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مصر 365

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