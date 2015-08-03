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عبور45 سفينة قناة السويس اليوم الاثنين بحمولة 2,3 مليون طن

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عبور45 سفينة قناة السويس اليوم الاثنين بحمولة 2,3 مليون طن عبور45 سفينة قناة السويس اليوم الاثنين بحمولة 2,3 مليون طن
عبرت قناة السويس اليوم الاثنين 45 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و315 ألف طن سفن بضائع صب وناقلات غاز طبيعى من الاتجاهين.

وقال طارق حسنين، المتحدث الإعلامى للهيئة، إن قافلة الشمال شهدت عبور 24 سفينة بحمولة قدرها مليون و161 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة الغاز الطبيعى AMIRA التابعة لجزر المارشال بحمولة قدرها 166 ألف طن قادمة من إنجلترا ومتجهة إلى قطر.

وعبرت 21 سفينة من اتجاه الجنوب بحمولة قدرها مليون و154 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة البضائع المالطية UMM SALAL بحمولة قدرها 146ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى نوتردام.

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