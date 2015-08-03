مؤسسات المجتمع المدنى تزين الإسكندرية بأعلام مصر احتفالاً بقناة السويس

قامت مؤسسات المجتمع المدنى بمحافظة الإسكندرية بتزيين شوارع المحافظة بأعلام مصر ، وذلك احتفالاً منهم بالإنجاز الوطنى فى قناة السويس الجديدة.

من جانبه قال إيهاب زكريا – رئيس مجلس إدارة مؤسسة حارتنا المصرية لتنمية المجتمع، إنه إيماناً منا بما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسى من مشروعات تنموية للبلاد، وبضرورة مشاركتنا فى تنمية مصر والمشاركة فى المشروع القومى الكبير فقد قامت المؤسسة بعمل 1500 لافتة عليها أعلام مصر وأعلام قناة السويس، وذلك فى شتى أنحاء المحافظة، وخصوصاً طريق الكورنيش والميادين العامة.

وأكد إيهاب زكريا على أن رجال الأعمال بالإسكندرية يجب أن يشاركوا فى الاحتفالية عن طريق إقامة العديد من الحفلات فى شتى أنحاء المحافظة وعدم تجاهل أماكن محدودى الدخل والعشوائيات، لإدخال البهجة والسرور إليهم.

والجدير بالذكر أن إيهاب زكريا نظم عدة رحلات لقناة السويس للشباب خلال الأشهر القليلة الماضية، وقام بإصدار كتاب عن مشروع القناة لتوعية وشرح أهمية المشروع الكبير، وتم توزيعه مجاناً للمواطنين.



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