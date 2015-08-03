«شكري» يستقبل وفد من رؤساء التحرير بدول وسط وغرب أفريقيا

استقبل سامح شكري وزير الخارجية صباح اليوم، وفدا مكون من 25 عضوا من رؤساء التحرير بدول وسط وغرب أفريقيا، بالإضافة إلى جيبوتي وجنوب أفريقيا، وذلك في إطار الزيارات الدورية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية لرؤساء التحرير بالدول الأفريقية، تاكيدا على حرص مصر على التواصل والشفافية مع وسائل الإعلام الأفريقية، وبما يعكس حرص مصر على تطوير علاقاتها بالدول الأفريقية والأولوية التي تحتلها أفريقيا في السياسة الخارجية المصرية.

وفى تصريح للمستشارأحمد ابو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أشار الى أن الوزير شكري أشار في بداية اللقاء الى الأهمية الخاصة لتزامن الزيارة مع افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة يوم 6 أغسطس، والتي تمثل أهمية لمصر والقارة الأفريقية بأكملها، مشيرا إلى أن الإنجاز الذي حققه الشعب المصري من خلال إنهاء المشروع خلال عام واحد يؤكد قدرة الدول الأفريقية على القيام بمشروعات كبرى بإمكانياتها الذاتية. وأضاف المتحدث الرسمى بان السيد وزير الخارجية أكد للوفد على حرص مصر الكامل على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية فى مجال بناء القدرات في مختلف المجالات، وأنه بجانب المجالات التنموية التي تشملها أنشطة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، فإن التعاون يشمل أيضا مواجهة ظاهرة الإرهاب.

أن اللقاء شهد حوارا مطولا وشفافا بين الوزير شكري ورؤساء تحرير الصحف الافريقية، تضمن حوارا مفتوحا اجاب خلاله على العديد من استفسارات الوفد، مؤكدا على الاولوية الخاصة لأفريقيا فى سياسية مصر الخارجية، والدور الذى تضطلع به مصر فى تسوية النزاعات الافريقية فى مناطق عديدة مثل جنوب السودان، والبحيرات العظمى، وليبيا، والصومال، بالاضافة الى الدور التنموى الهام لمصر لمساعدة الاشقاء فى القارة الافريقية على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة

وتجدر الإشارة الى ان أعضاء الوفد الافريقى أعربوا فى نهاية اللقاء عن خالص الشكر لوزارة الخارجية على حفاوة الاستقبال وإتاحة الفرصة لهم لزيارة مصر والإطلاع على طبيعة الأوضاع في البلاد بعيدا عن الصورة المغايرة التي يرسمها الإعلام الأجنبي