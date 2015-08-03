إعلان حالة الطوارىء بالمنوفية لتأمين احتفالات قناة السويس الجديدة

أعلن اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية, اليوم الاثنين, أنه تم إعلان حالة الطوارى بكافة الاجهزة الامنية فى جميع مراكز ومدن محافظة المنوفية استعداد لاحتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة الخميس المقبل .

وأكد أنه تم تنشيط كافة الخدمات الامنية على المنشات الحكومية ونشر القوات فى جميع شوارع المحافظة التى ستشهد احتفالات بالافتتاح.

وأشار إلى أنه سيتم التصدى لاى محاولات ارهابية تهدف للنيل من فرحة المصريين يوم الافتتاح, مؤكدا أن القوات ستتعامل بحزم مع الخارجين عن القانون .

> وأضاف أنه تم الاستعانة بقوات وافراد وسيارات من الحماية المدنية من مديرية امن المنوفية للمشاركة فى تامين احتفالات قناة السويس .