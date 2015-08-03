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حفلات غنائية بالمنوفية إحتفالاً بقناة السويس الجديدة

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حفلات غنائية بالمنوفية إحتفالاً بقناة السويس الجديدة حفلات غنائية بالمنوفية إحتفالاً بقناة السويس الجديدة

قناة السويس الجديدة

قال عماد العبد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية, اليوم الاثنين, أنهم سينظمون العديد من الفعاليات بالتعاون مع المحافظة استقبالا للحدث التاريخى الهام وافتتاح قناة السويس الجديدة .

وأَضاف أن الاحتفالات بدات الجمعة الماضية بمارثون للدراجات بمدينة شبين الكوم بارتداء تى شيرتات عليها لوجو قناة السويس الجديدة بمشاركة 200 شاب وفتاة والمسئولين التنفيذين والمجتمع المدنى .

وأشار إلى أنه سيعقد غدا الثلاثاء احتفالية على مدار يومين بالاستاد الرياضى بشبين الكوم تتضمن لقاء من 500 شاب وفتاة من مراكز شباب المحافظة واللواء حمدى بخيت الخبير الاستراتيجى للتحدث عن اهمية قناة السويس الجديدة .

وأكد أنه سيتم تنظيم مارثون مشى يبدء امام الاستاد الرياضي بشبين الكوم مرورا بشوارع هشام بركات (شارع الاستاد) والجلاء البحرى وجمال عبد الناصر يوم الثلاثاء.

وتابع أن يوم الاربعاء سيتم استكمال الفعاليات باقامة حفل غنائى بالتعاون مع مديرية الثقافة بالاستاد الرياضى بشبين الكوم .

وأوضح أن يوم الخميس سيشهد الاحتفالية الكبرى يوم افتتاح قناة السويس باقامة حفلة كبرى بملعب إستاد شبين الكوم الرياضى من الساعه الثانية عشر ظهرا وحتى الثامنة مساءا بالتعاون مع الثقافة وبمشاركة شباب القوى السياسية, الى جانب وضع شاشات عرض واعلام قناة السويس الجديدة بكافة مراكز الشباب على مستوى المحافظة ولافتات تؤيد الافتتاح .

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