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الأهلي: السولية من أفضل لاعبي الموسم.. ولن نضمه إلا بموافقة الإسماعيلي

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الأهلي: السولية من أفضل لاعبي الموسم.. ولن نضمه إلا بموافقة الإسماعيلي الأهلي: السولية من أفضل لاعبي الموسم.. ولن نضمه إلا بموافقة الإسماعيلي

أكد وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي أن ناديه لديه إصرار قوي على إتمام صفقة التعاقد مع عمرو السولية لاعب وسط الإسماعيلي قبل بداية الموسم الجديد.

وقال جمعة لبرنامج "ملعب 9090" الإذاعي: "السولية من أفضل لاعبي الوسط في بعيدًا عن النادي الأهلي، ولديه خبرات عديدة اكتسبها من اللعب لمنتخب مصر".

وأضاف "السولية من أفضل لاعبي الدوري هذا الموسم".

وتابع "ولكن لن نضم اللاعب إلا بموافقة النادي الإسماعيلي، ونتفاوض مع مسؤولي النادي لإتمام الصفقة".

وكان النادي الأهلي أعلن عن التعاقد مع الجابوني مالك إيفونا والغاني جون أنطوي إضافة لكل من محمد حمدي زكي وصالح جمعة وأحمد الشيخ، وأعاد أحمد فتحي من أم صلال القطري.

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