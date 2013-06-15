أخبار عاجلة

في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

الموجة الثانية لـ«أخونة الصحة» تطيح بقيادات الوزارة

Google+ Print
الموجة الثانية لـ«أخونة الصحة» تطيح بقيادات الوزارة الموجة الثانية لـ«أخونة الصحة» تطيح بقيادات الوزارة
استبعاد «السقا وأباظة» من «التأمين الصحى» وإنهاء انتداب «أبوزيد».. ومصادر: خطة لاستغلال قرارات العلاج فى الدعاية الانتخابية

كتب : طارق عبدالعزيز منذ 7 دقائق

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الصحة، لـ«الوطن»، عن أن تنظيم الإخوان بدأ فعليا الموجة الثانية لعملية أخونة الوزارة، وأن الدكتورة عبير بركات مساعد الوزير للطب الوقائى ورئيس لجنة الصحة بحزب الحرية والعدالة تقود حركة إقصاء لقيادات القطاع لاستبدالهم بآخرين من الإخوان، وأوضحت المصادر أن الحركة الجديدة أسفرت عن تغيير كل قيادات قطاعى الطب الوقائى والعلاجى، واستبعاد رئيس هيئة التأمين الصحى من لجنة تنفيذ قانون التأمين الصحى، وإجبار الدكتور عمرو قنديل، رئيس القطاع الحالى، على طلب إجازة لمدة شهر.

وأضافت المصادر أن الدكتور إبراهيم مصطفى مساعد الوزير للتأمين الصحى يمارس كذلك ضغوطا قوية على الدكتورة هالة ماسخ عضو لجنة تنفيذ مشروع التأمين الصحى الذى سمى بمشروع قانون الضمان الصحى، بهدف إرغامها على أن تتوقف عن انتقاد استحواذ الإخوان على المناصب التنفيذية فى الوزارة، مع إقصاء الدكتور عبدالرحمن السقا رئيس هيئة التأمين الصحى، والدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة للأسرة والسكان، وكل قيادات الوزارة، والخبراء الذين أعدوا مشروع التأمين الجديد.

وأشارت المصادر إلى وجود ضغوط تمارَس على الدكتور أسامه الهادى، رئيس المجالس الطبية المتخصصة المسئولة عن إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، لإجباره على ترك منصبه لاستبداله بقيادة إخوانية، بهدف استغلال المجالس، وقرارات العلاج، فى الدعاية الحزبية لمرشحى التنظيم خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، كما أشارت إلى اتخاذ محمد مصطفى حامد وزير الصحة قرارا بإنهاء انتداب الدكتور عادل أبوزيد رئيس القطاع لاستبداله بقيادة إخوانية أيضا، رجحت المصادر أن يكون الدكتور أحمد صديق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية