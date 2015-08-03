وزير الإسكان : خفض الرسوم الإدارية لسحب قيمة حجز وحدات «دار مصر»

وافق الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على خفض الرسوم الإدارية الخاصة بسحب قيمة مقدمات حجز وحدات مشروع “دار مصر ” للإسكان المتوسط، للراغبين فى سحب المقدمات، لتكون نصف فى المائة بدلًا من 3 %.

وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون التجارية والعقارية، إن هناك مطالبا لبعض الحاجزين بتخفيض رسوم استرداد الرسوم الإدارية من قيمة مقدم الحجز، والتى كانت تبلغ 3% منها 1% مجلس أمناء، و2% مصاريف إدارية، ووافق الوزير بالفعل على تخفيض قيمة الرسوم الإدارية لتصل إلى نصف بالمئة فقط.

وأضاف السباعى:” قرار الوزير يأتى كميزة كبرى للراغبين فى سحب مقدمات الحجز، بحيث لا ترتفع قيمة خصم الرسوم الإدارية”، مؤكدا أن سحب مقدمات الحجز لن يؤثر على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والتى يتم تنفيذها حاليا، خصوصًا وأن هناك العديد من الطلبات لمواطنين للحصول على وحدات فى المشروع.

وأشار السباعى إلى أنه يتم حاليا حصر أراضى المرحلة الثانية من المشروع، فى بعض المدن، وسيتم تنفيذ عدد وحدات محددة للحاجزين فى مدينة القاهرة الجديدة ولم يقوموا بسحب مقدمات حجز المرحلة الأولى، فضلا عن طرح وحدات لأول مرة فى مدينة الشيخ زايد و15 مايو.

أ ش أ