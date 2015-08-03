ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 26 قطعة حشيش بقطور

تمكن ضباط مباحث مركز قطور، من ضبط 3عاطلين مقيمين قرية إبشواى الملق وبحوزتهم 26قطعة حشيش بقصد الاتجار ودراجة نارية بدون لوحات.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح سعد إخطارا من العميد طارق داود مأمور مركز قطور بتمكن الرائد أحمد الجمال رئيس مباحث المركز والقوة المرافقة له، من ضبط دراجة نارية بدون لوحات يستقلها كل من حسين .ف.ع25سنة عاطل، وصبرى .ر.ع 25سنة عاطل، وزغلول .ع.ا20سنة عاطل - مقيمين بقرية إبشواى الملق، وبحوزة الأول 10قطع والثانى 9قطع والثالث 7قطع لمخدر الحشيش، تزن 200جرام بقصد الاتجار.

تحرر المحضر 16125 جنايات مركز قطور، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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