كشف غموض مقتل "شاذا جنسيا" بالقليوبية

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية غموض مقتل "شاذا جنسيا" أثر إصابته بحروق نارية بأجزاء متفرقة من الجسم وجرح طعنى بمنتصف الظهر وإصابة بمؤخرة الرأس ونزيف بالأنف والأذن اليسرى والفم.

تم تشكيل فريق بحث بتكليف من اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية بإشراف اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية لسرعة كشف ملابسات الواقعة وتحديد الجانى والأداة المستخدمة فى الجريمة.

وكان تلقى المقدم صلاح عبدالفتاح رئيس مباحث مركز شرطة طوخ إخطارا بمقتل المدعو"بحيرى.ع" 26 سنة عامل ومقيم - دائرة المركز، وبفحص علاقات وخلافات المجنى عليه وعما إذا كان أيا منها يرقى لارتكاب الحادث، وفحص خط سير المجنى عليه منذ خروجه من مسكنه وحتى العثور على جثته وصولاً لثمة شهود تجنيد المصادر السرية، وذلك وصولاً لتحديد الجانى وضبطه.

ومن خلال تنفيذ عناصر تلك الخطة فقد توصلت جهود فريق البحث أن المجنى عليه شاذ جنسياً وأن مرتكب الواقعة المدعو "عاطف م – مقيم دائرة المركزوالذى يمارس معه الشذوذ الجنسى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه كان صحبة المجنى عليه بالمنزل مكان العثور على الجثة وتعاطيا سوياً المواد المخدرة والكحولية، وطلب منه المجنى عليه ممارسة الشذوذ معه، إلا أنه رفض فحدثت مشادة بينهما قام على إثرها المتهم بالتعدى عليه ضرباً بإسطوانة الكيروسين المعثور عليها وطعنه بسكين مطبخ بظهره حتى سقط مدرجاً بدمائه، وفى سبيل إخفاء معالم الجريمة قام بسكب مادة الكيروسين على الجثة وإشعال النيران به وفر هارباً، تم ضبط السكين المستخدم فى الحادث وكذا بنطال عليه آثار دماء بإرشاد المتهم، وتم التحفظ عليهما، تحرر عن تلك الإجراءات محضر رقم 11665 مركز طوخ لسنة 2015م.

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