ضبط 6 أطنان و650 لتر ثنر مصنوع من خامات رديئة داخل مصنع بدون ترخيص ببسيون

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية من ضبط 6 أطنان و650 لتر ثنر مصنوع من خامات رديئة وغير مطابقة للمواصفات داخل مصنع بدون ترخيص بقرية الفرستق مركز بسيون.

كانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مباحث التموين بالغربية بقيام أمير.ا.س27سنة مقيم بقرية الفرستق – مركز بسيون بإنشاء مصنع غير مرخص لتصنيع (الثنر) من خامات رديئة وغير مطابقة للمواصفات باستهداف المصنع وباستهداف المصنع تم ضبط (تنك سعة 5000 لتر معبأ ثنر، و160جركن مدون عليه ثنر معد للبيع، و5 براميل معدة للبيع - 2000 كرتونة وجركن فارغين معد للبيع بإجمالي 6 أطنان و650 لترًا.

اعترف المتهم بملكيته المضبوطات بقصد البيع ومزاولة النشاط بدون ترخيص تحرر المحضر رقم 13855 جنح مركز بسيون قام العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح سعد مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.