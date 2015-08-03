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القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى إلغاء قانون الكيانات الإرهابية

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القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى إلغاء قانون الكيانات الإرهابية القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى إلغاء قانون الكيانات الإرهابية
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، بعدم اختصاصها فى الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 الصادر من رئيس الجمهورية بشأن قانون الكيانات الإرهابية.

كان ياسر حسين عبد المنعم قد أقام دعوى حملت رقم 38028 لسنة 68 ق وطالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015م الصادر من رئيس الجمهورية بشأن الكيانات الإرهابية مع تمكين الطاعن من الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد القرار المذكور وما يترتب على ذلك من آثار.

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