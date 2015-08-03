إجراءات أمنية مشددة بجامعة سوهاج تزامنا مع افتتاح قناة السويس الجديدة

أعلن الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه، رئيس جامعة سوهاج، أنه تم تكليف إدارة الأمن الإدارى بالجامعة بفرض إجراءات أمن مشددة على جميع السيارات المتوجهة إلى الحرم الجامعى خلال الفترة من 3- 6 أغسطس الجارى مع عدم السماح للسيارات التى لا تحمل تصريح بالدخول إلى الحرم الجامعىى سواء كانت تخص أعضاء هيئة التدريس أو العاملين، وذلك تزامناً مع الحدث الكبير الذى تشهده مصر والخاص بافتتاح قناة السويس الجديدة.

ومن جانبه، قال اللواء ثروت خطاب مدير الأمن الجامعى، فى تصريحات له، إن التفتيش يشمل جميع السيارات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والزائرين، موضحاً أن تعليمات رئيس الجامعة نصت على عدم دخول سيارات التاكسى أو سيارات الزائرين التى لا تحمل تصريح دخول، مضيفاً أن إجراءات التفتيش تهدف إلى التأكد من خلو السيارات من حمل أى مواد ملتهبة "جراكن بنزين، سولار" أو مواد متفجرة، أو آلات حادة، أو أى أجسام صلبة يشتبه فيها.

يذكر أن إدارة الأمن الجامعى قامت بتخصيص سيارة تابعة للأمن الإدارى لنقل الحالات الخاصة داخل الحرم الجامعى وعدم السماح بدخول أى سيارة لا تحمل تصريح دخول مهما كانت الأسباب.