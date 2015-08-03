محافظ السويس: إقامة محطة كهرباء أعلى جبل "عتاقة" تولد طاقة تعادل السد العالى

قال اللواء العربى السروى، محافظ السويس، إن القوات الأمنية على أهبة الاستعداد خلال فترة الاحتفال بقناة السويس الجديدة وما بعدها، مؤكدا أن جميع المنشآت الحيوية والشركات والطرق المؤدية والمجرى الملاحى لقناة السويس مؤمنة تماماً، مشددا على أنه لا صوت يعلو فوق صوت الأمن فى المحافظة.

وأضاف محافظ السويس، أن مشروع تنمية قناة السويس سيعلن عن كافة تفاصيله فى ثانى يوم من افتتاح القناة الجديدة والذى يعمل على توفير أكثر من مليون فرصة عمل، مؤكدا أن محافظة السويس تعمل فى 3 مشروعات منه حتى الآن، والعمل مع الجانب الروسى فى إقامة منطقة صناعية بمنطقة عتاقة، وأيضاً مع الجانب الفرنسى لإقامة محطة كهرباء أعلى جبل عتاقة تولد طاقة كهربائية تعادل طاقة السد العالى حالياً، ومع الجانب الأمريكى والأوروبى لإقامة مشروع كبير فى البتروكيماويات فى منطقة السخنة.

وأوضح "السروى" عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "صوت الناس" المذاع على فضائية "المحور" صباح اليوم الاثنين، أن محافظة السويس تساهم فى ثلث الدخل القومى المصرى من خلال قناة السويس، مشيرا إلى أن هناك العديد من الاستثمارات القائمة على هذا المشروع العملاق مثل مشروعات الثروة السمكية التى سيعلن عنها خلال أيام.