مقتل 3 جنود في اشتباكات في بنغازي بين القوات الخاصة ومجموعة مسلحة

كتب : أ ف ب منذ 6 دقائق

قتل ثلاثة عناصر على الأقل من القوات الخاصة الليبية، السبت، في مواجهات مع مجموعة مسلحة، كانت تهاجم منشآت للشرطة والجيش، في بنغازي شرق ليبيا.

ونشرت القوات الخاصة، على صفحتها على موقع "فيس بوك" اسماء وصور جنودها الثلاثة، الذين اصيبوا برصاصات في الرأس، مؤكدة أن الضحايا قتلوا، فيما كانوا يدافعون عن شرعية الدولة بشجاعة.

وأوضحت القوات الخاصة "الصاعقة" على صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، أن اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، والقذائف الصاروخية، اندلعت بين عناصرها ومجموعة من "الخارجين عن القانون".