"أليكس أجندة": مبادرة اليوم السابع دفعة قوية للعاملين بوسائل الإعلام المحلى

قال أحمد عصمت، مسئول تحرير مجلة أليكس أجندة، إن مبادرة اليوم السابع فى تبنى الصحافة الإقليمية تعطى دفعة قوية للعاملين فى وسائل الإعلام المحلى المختلفة كما أنها توفر مادة تحريرية متنوعة تساعد فى عميلة بناء المحتوى على شبكة الإنترنت، مطالبًا استمرار المبادرة.

وأضاف، أن الصحافة الإقليمية ودعم فكرة صحافة المواطن قد تساعد على كشف الكثير من السلبيات فهى تخرج من عيون مواطنين راصدين لما يحدث على أرض محافظاتهم، مطالبًا بأن يصبح الإعلام الإقليمى صناعة مهمة، وعليه أن يقدم خدمات للمواطنين بشكل مختلف عن الوسائط الإعلامية المركزية.

وأشار إلى أن الصحافة والإعلام الاقليميين بالإضافة لمجلس الشعب المحلى والسلطات التنفيذية هى الأجدر على الاضطلاع بمسئولية بناء وتشكيل وجدان المواطنين، وهى أحد أهم الوسائل التى تساعد فى الخروج من دوائر المركزية التى تتمحور حول العاصمة فقط.