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“العليا للانتخابات” تكشف حقيقة تعيين الدكتور الراحل عدلي رضا عضواً بها

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“العليا للانتخابات” تكشف حقيقة تعيين الدكتور الراحل عدلي رضا عضواً بها “العليا للانتخابات” تكشف حقيقة تعيين الدكتور الراحل عدلي رضا عضواً بها

الدكتور عدلي رضا

كشفت اللجنة العليا لنتخابات مجلس النواب، حقيقة تعيين الدكتور الراحل عدلي رضا أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة والذي توفي منذ عدة أشهر، بلجنة التنسيق والتواصل الوزاري مع اللجنة طوال فترة العملية الانتخابية.

وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، “بمناسبة مانشر في بعض وسائل الإعلام عن وفاة الدكتور عدلي رضا، المعين بلجنة التنسيق والتواصل مع الوزارات ممثلاً لوزارة التعليم العالي، أرسل وزير التعليم العالي كتابًا مؤخراً في 17 نوفمبر 2014 بترشيح الدكتور عدلي رضا ممثلاً لوزارته في اللجنة المذكورة، ولم تخطر وزارة التعليم العالي اللجنة العليا للانتخابات بوفاة الدكتور عدلي رضا ولم ترسل مرشحًا آخر يخلفه حتى أمس”.

وأضاف مروان: “وقد خاطبت اللجنة العليا وزارة التعليم العالي في هذا الشأن اليوم لترشيح ممثلاً لها”.

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