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حكم لقاء مصر وتنزانيا يدير مباراة الزمالك في الكونجو أمام ليوبار

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حكم لقاء مصر وتنزانيا يدير مباراة الزمالك في الكونجو أمام ليوبار حكم لقاء مصر وتنزانيا يدير مباراة الزمالك في الكونجو أمام ليوبار

سيدير الأثيوبي باملاك وييسا مباراة الزمالك الإفريقية المقبلة أمام ليوبار الكونجولي خارج ملعبه.

ويحل الزمالك ضيفا على فريق "الفهود" يوم الأحد المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية ويأمل مواصلة انتصاراته بالمسابقة التي يتزعم ترتيب المجموعة الثانية بها برصيد 9 نقاط.

وسبق للحكم الأثيوبي وييسا إدارة مباراة وتنزانيا في مستهل مشوار الفراعنة بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 التي حسمها الفراعنة 3-0.

وكانت آخر مباراة لهذا الحكم أدارها لفريق مصري هي الأهلي والإفريقي التونسي التي انتهت بفوز المارد الأحمر في السويس 2-1 في ذهاب دور الـ16 الثاني من الكونفدرالية هذا الموسم.

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