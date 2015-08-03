ثلاثة لاعبين جدد هم الأقرب للمشاركة مع الأهلي أمام النجم الساحلي

مع فتح باب القيد الإفريقي وإضافة الأندية للاعبين جدد من أجل دعم صفوفها في المسابقات القارية، من المنتظر أن يستعين الأهلي بخدمات 3 لاعبين جدد في مواجهة النجم الساحلي.

الأهلي يحل ضيفا على الفريق التونسي يوم السبت في الجولة الرابعة من الكونفدرالية الإفريقية، ويطمح في استمرار تسيده لمجموعته بالمسابقة التي يتصدرها بـ7 نقاط.

وأعلن الفريق الأحمر ضم 4 لاعبين إلى القائمة الإفريقية من ضمن صفقاته الجديدة هم ماليك إيفونا، جون أنطوي، أحمد فتحي وصالح جمعة، بإنتظار اللاعب الخامس الذي سيختاره الأهلي من بين عمرو السولية لاعب الإسماعيلي الذي يرغب في انتدابه أو شريف عبد الفضيل مدافع الفريق الحالي.

وعلم FilGoal.com أن الثلاثي فتحي، صالح وأنطوي هو الأقرب للمشاركة مع الفريق في لقاء النجم الساحلي.

ففتحي قد يأخذ مكان باسم علي الذي تعرض للإصابة في مباراة الدوري المصري الممتاز الأخيرة الأحد التي انتهت 1-1، ليستفيد الأهلي من قدراته وخبراته الكبيرة في مركز الظهير الأيمن.

بينما المهاجم أنطوي أكثر جاهزية من إيفونا لتدربه مع الفريق منذ فترة، وصالح جمعة قد يكون له دور في متوسط ميدان القلعة الحمراء بالمباراة.

ويدافع الأهلي عن لقبه في المسابقة القارية التي توج بها العام الماضي بالفوز على سيوي سبور الإيفواري، وفي حالة فوزه سيقترب كثيرا من التأهل للدور نصف النهائي.