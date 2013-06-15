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كيف تتجنب النزلات المعوية ؟

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كيف تتجنب النزلات المعوية ؟ كيف تتجنب النزلات المعوية ؟

يقول الدكتور جاسر إبراهيم العزب، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى المساعد بمعهد الكبد القومى، إن النزلة المعوية هى التهاب فى الجهاز الهضمى، بما فيه المعدة والأمعاء مما ينتج عنه إسهال حاد.

وفى العادة لا يوجد علاج يمنع النزلات المعوية، ولكن يمكن تجنبها فى الوقاية منها، ولتجنب النزلات المعوية شديدة العدوى والتى يمكن أن تنتشر بسهولة من شخص إلى آخر من خلال كميات ضئيلة جدا من المواد الملوثة، أو الكائنات المسببة لنزلة، ويمكن أن تعيش على الأسطح الملوثة لمدة تصل إلى 24 ساعة أو أكثر.

وينبغى ملاحظة إذا كان هناك شخص مصاب يمكن أن يكون معديا من وقت بداية الشعور بالمرض حتى 48 ساعة على الأقل بعد توقف الأعراض.

ويجب على الجميع غسل اليدين بالماء والصابون بصورة جيدة بعد استخدام المرحاض وقبل تناول الطعام، لغسل اليدين على نحو فعال: تستخدم رغوة الصابون مع المياه الجارية لمدة 15 ثانية على الأقل، جفف يديك مع منشفة نظيفة استخدام مرة واحدة (على سبيل المثال منشفة ورقية)، واغلق الصنبور باستخدام المنشفة لتجنب احتمال إعادة التلوث.

والشخص المصاب وخاصة إذا كانت ربة الأسرة (الأم) لا ينبغى لها إعداد الطعام للآخرين لمدة 24 ساعة على الأقل بعد تعافيه، وإزالة فورا وغسل الملابس أو أى الفراش الملوثة بالقئ أو الإسهال باستخدام الصابون والماء الساخن.

وغسل الفاكهة جيدا وكذلك الخضراوات للحفاظ على الطعام البارد فى درجة حرارة أقل من 5 والطعام الساخن فوق 60 درجة مئوية، والتأكد من طهى الأطعمة المطبوخة جيدا.

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مصر 365