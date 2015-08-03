وزير الزراعة: حركة تغييرات وتنقلات لـ8 قيادات بديوان الوزارة

أصدر الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حركة تغييرات وتنقلات بقطاعات وهيئات الوزارة ومركز بحوث الصحراء شملت 8 قرارات وزارية، بهدف تطوير أداء العمل بالوزارة للوصول إلى أفضل النتائج.

وقرر هلال تكليف الدكتور نعيم مصلحى، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء لشئون البحوث والدراسات والمشروعات، بالعمل رئيساً للمركز، وتعيين اللواء أشرف الشرقاوى للعمل مديراً عاماً للاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية.

وكلف الوزير المحاسب طارق مصطفى، مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات بالوزارة، بالعمل رئيساً للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى.

وأصدر وزير الزراعة قراراً بتكليف المهندس ربيع نجار مسلوب، مدير عام الإدارة العامة للخدمات الزراعية بالأقصر، للعمل مديراً لمديرية الزراعة بالأقصر.

وقرر هلال تكليف محمد على رسلان، مدير عام الشئون المالية والإدارية بمركز البحوث الزراعية، بالعمل رئيساً للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، كما كلف عبد المنعم رمزى مدير عام الموازنة بالوزارة بالعمل رئيساً للإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة.

وكلف إيهاب شوقى حبيب، مدير عام الشئون المالية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالعمل مدير عام للشئون المالية بالهيئة الزراعية المصرية.

وقرر هلال نقل أسامة العمروسى مدير عام الإدارة العامة للأمن بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى للعمل مديراً عاماً للإدارة العامة للأمن بديوان عام الوزارة، بدلاً من مصطفى محمد هاشم الذى تم نقله للعمل مديراً عاماً للأمن بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى.

وقال الوزير إن هذه الحركة ليست الأولى أو الأخيرة، لافتاً إلى أنه ستكون هناك تغييرات وتنقلات دائمة للوصول إلى أفضل النتائج، وتحقيق مصلحة الفلاح والباحثين والمتعاملين مع الوزارة.

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