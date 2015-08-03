رئيس الطائفة الإنجيلية مهنئا السيسى بافتتاح القناة: إنجاز أذهل العالم

بعث الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، أعرب فيها عن سعادته بمشروع قناة السويس الجديدة العملاق الذى يمثل الأمل والحلم للشعب المصرى نحو مستقبل أفضل، مؤكدا قدرة الشعب المصرى على تحقيق العديد من الإنجازات مثل هذا الإنجاز الكبير فى فترة زمنية قصيرة.

وقال زكى، فى برقيته، "يسعدنى أن أبعث لسيادتكم ولشعب مصر العظيم بخالص التهنئة بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، ذلك الإنجاز العظيم الذى أذهل العالم، وتحقق بإرادة مصرية وبأيدٍ وتمويل مصرى فى زمن قياسى، ليكون إضافة جديدة للملاحة العالمية، ومصدرا رئيسيا للدخل مع اكتمال المنظومة بحفر الممر الملاحى الجديد شرق بورسعيد، ودفع عجلة الاستثمار العالمى على طول محور القناة، وهو ما ينعكس بالرخاء على المواطن المصرى".

واختتم الدكتور أندريه زكى برقيته بالدعاء لمصر وقادتها وشعبها، راجيا من الله أن ينعم عليها بنعمة الأمن والأمان.