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انقطاع المياه عن 11منطقة بالقاهرة الجديدة بسبب كسر خط المياه الرئيسى

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انقطاع المياه عن 11منطقة بالقاهرة الجديدة بسبب كسر خط المياه الرئيسى انقطاع المياه عن 11منطقة بالقاهرة الجديدة بسبب كسر خط المياه الرئيسى
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن بعض مناطق التجمع الخامس وهى (الدبلوماسيين- الحى الثالث- الحى الخامس- حى ¾- عمارات النرجس- مدينة الرحاب) وضعفها بالتجمع الأول بالكامل وبعض مناطق التجمع الخامس هى (الحى الأول والثانى والرابع والشويفات وغرب الجولف)، وذلك بسبب الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسى قطر 1400 مم المغذى للقاهرة الجديدة.

وأكدت الشركة أسفها عن هذا العذر الخارج عن إرادتها، لافتا إلى أنها تبذل قصارى جهدها فى سبيل إنهاء أعمال الإصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة.

وأشارت الشركة إلى أنها قامت بتدبير سـيارات لتوزيع مياه صالحة للشرب مجاناً وفـى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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