طالبة تنهى حياة والدتها بطلقة فى الرأس بعد العبث بفرد خرطوش بالمنوفية

لقيت ربة منزل بقرية كفر داود التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية مصرعها، وذلك إثر قيام نجلتها بالعبث بفرد خرطوش، استقرت طلقة برأس والدتها، وتم نقلها إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد محمود عيد رئيس فرع البحث الجنائى بالسادات، يفيد من مصرع نجاة. ع.ج 57 عاما وبالانتقال الفورى والفحص، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجلتها سهير.ع.خ 15 عاما طالبة، وذلك إثر قيام نجلتها بالعبث بفرد خرطوش استقرت طلقة برأس والدتها وأودت بحياتها.

وتم ضبط المتهمة والسلاح المستخدم فى الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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