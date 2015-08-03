أخبار عاجلة

8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

طالبة تنهى حياة والدتها بطلقة فى الرأس بعد العبث بفرد خرطوش بالمنوفية

Google+ Print
طالبة تنهى حياة والدتها بطلقة فى الرأس بعد العبث بفرد خرطوش بالمنوفية طالبة تنهى حياة والدتها بطلقة فى الرأس بعد العبث بفرد خرطوش بالمنوفية
لقيت ربة منزل بقرية كفر داود التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية مصرعها، وذلك إثر قيام نجلتها بالعبث بفرد خرطوش، استقرت طلقة برأس والدتها، وتم نقلها إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد محمود عيد رئيس فرع البحث الجنائى بالسادات، يفيد من مصرع نجاة. ع.ج 57 عاما وبالانتقال الفورى والفحص، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجلتها سهير.ع.خ 15 عاما طالبة، وذلك إثر قيام نجلتها بالعبث بفرد خرطوش استقرت طلقة برأس والدتها وأودت بحياتها.

وتم ضبط المتهمة والسلاح المستخدم فى الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

- زوج يقتل زوجته أثناء عبثه بسلاح نارى غير مرخص بسوهاج
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365