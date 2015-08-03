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وزير الزراعة: فتح جميع الحدائق الخميس المقبل مجانا احتفالا بافتتاح القناة

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وزير الزراعة: فتح جميع الحدائق الخميس المقبل مجانا احتفالا بافتتاح القناة وزير الزراعة: فتح جميع الحدائق الخميس المقبل مجانا احتفالا بافتتاح القناة
تأكيدا لم نشرة "اليوم السابع"، أعلن الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فتح جميع الحدائق التابعة لوزارة الزراعة بالمحافظات والتى تشمل 7 وهى "حدائق الحيوان وحديقتا الأورمان والأسماك والمتحف الزراعى والمنتزهات"، الخميس المقبل، بالمجان لمشاركة المصريين احتفالات افتتاح قناة السويس الجديد.

وأكد وزير الزراعة، على هامش افتتاح أول متحف حيوانى فى الشرق الأوسط بحديقة حيوان الجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والدكتور حسام المغازى وزير الرى ومحافظ الجيزة وعدد من قيادات وزارة الزراعة، أن قناة السويس الجديدة خير على ، ولابد من استمرار العمل والاجتهاد للنهوض بوطننا الغالى.

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