أخبار عاجلة

8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إصابة ناشط حقوقى ليبى برصاص مسلحين شرق البلاد

Google+ Print
إصابة ناشط حقوقى ليبى برصاص مسلحين شرق البلاد إصابة ناشط حقوقى ليبى برصاص مسلحين شرق البلاد
أطلق مسلحون مجهولون الرصاص على الناشط الحقوقى الليبى على بوسوارى أثناء محاولتهم اختطافه من أمام منزله بمدينة البيضاء (شرقى البلاد)، ما أدى إلى إصابته برصاصتين إحداهما فى الكتف والأخرى فى الساق.

وذكر مصدر أمنى ليبيى اليوم الاثنين، أن مسلحين ملثمين حاولوا اختطاف بوسوارى أثناء خروجه من منزله فى أحد أحياء مدينة البيضاء، لكن المحاولة أحبطت بسبب استنجاد زوجتهِ بالجيران..مشيرا إلى أن حالته الصحية مستقرة.

يذكر أن منطقة الجبل الأخضر (البيضاء أهم مدنها) شهدت خلال الآونة الأخيرة عمليات مماثلة، أبرزها اختطاف مدير أمن درنة السابق العقيد مفيد المسورى وأحد عناصر كتيبة الجويفى الضابط صف بلقاسم عبد العالى بو العقيدة فى البيضاء، فيما سجلت مدينة شحات اختفاء أحد مهندسى مكتب الإسكان والمرافق فى ظروف غامضة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365