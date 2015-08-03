إصابة ناشط حقوقى ليبى برصاص مسلحين شرق البلاد

أطلق مسلحون مجهولون الرصاص على الناشط الحقوقى الليبى على بوسوارى أثناء محاولتهم اختطافه من أمام منزله بمدينة البيضاء (شرقى البلاد)، ما أدى إلى إصابته برصاصتين إحداهما فى الكتف والأخرى فى الساق.

وذكر مصدر أمنى ليبيى اليوم الاثنين، أن مسلحين ملثمين حاولوا اختطاف بوسوارى أثناء خروجه من منزله فى أحد أحياء مدينة البيضاء، لكن المحاولة أحبطت بسبب استنجاد زوجتهِ بالجيران..مشيرا إلى أن حالته الصحية مستقرة.

يذكر أن منطقة الجبل الأخضر (البيضاء أهم مدنها) شهدت خلال الآونة الأخيرة عمليات مماثلة، أبرزها اختطاف مدير أمن درنة السابق العقيد مفيد المسورى وأحد عناصر كتيبة الجويفى الضابط صف بلقاسم عبد العالى بو العقيدة فى البيضاء، فيما سجلت مدينة شحات اختفاء أحد مهندسى مكتب الإسكان والمرافق فى ظروف غامضة.

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