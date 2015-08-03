ضبط 12 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص فى المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط 12 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين، تلقى اللواء حسن يوسف مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الحملة من ضبط أسلحة آلية وخرطوش، وطلقات متنوعة غير مرخصة، تضمنت (1 بندقية آلية – 1 مسدس – 6 بنادق خرطوش - 4 فرد محلى الصنع – 10 طلقات متنوعة)، بحوزة 11 متهما بالمنيا.

فيما أسفرت نتائج الحملة التى شنتها المديرية اليوم لضبط الخارجين عن القانون من ضبط "صالح.إ.ع" 32 سنة فلاح وبحوزته جوال كبير الحجم يحتوى على كمية من نبات البانجو المخدر، تزن 20 كيلو جراما، "عبد الرحمن.م.ع" 27 سنة عامل، وبحوزته 9 قطع لجوهر الحشيش المخدر، تزن 350 جراما، "حمادة.ف.م" 32 سنة خباز، وبحوزته 8 لفافات متوسطة الحجم لنبات البانجو المخدر، تزن 100 جرام، بقصد الاتجار.

كما تم ضبط 6 متهمين هاربين، من تنفيذ أحكام قضائية، بتهم (شروع فى القتل - إطلاق أعيرة نارية)، بمراكز المنيا.

وتمكنت حملة مرورية، من تحرير 1948 مخالفة مروية، تضمنت (42 دراجة بخارية – 5 سيارات- 866 مخالفة دراجة بخارية – 1035 مخالفة سيارات).