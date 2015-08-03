القبض على هارب من 22 حكما قضائيا وبحوزته سيارة مسروقة بالبحيرة

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط متهم هارب من 22 حكما قضائيا وبحوزته سيارة مسروقة برشيد.

كان ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير الإدارة والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث قد تمكنوا من ضبط المحكوم عليه "م.ك.م" عاطل ومقيم بندر رشيد المطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى عدد (22) حكم حبس (جزئى، مستأنف) آخرهم القضية رقم 1299/2008 جنح المركز (تبديد) غيابى سنتين حال تواجده بداخل مستشفى رشيد العام وبحوزته السيارة رقم 7862 ب ل ج ماركة ميتسوبيشى لانسر.

بالكشف عن السيارة تبين أن اللوحات المعدنية المثبتة عليها لسيارة ماركة هيونداى خضراء اللون موديل 97 مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 17389/2011 جنح قسم دمنهور عن بلاغ / رمضان محمد حسين الديب بتاريخ 9/9/2011 وتم العثور عليها فى المحضر رقم 6794/2014 بتاريخ 1/10/2014 وبرفع رقمى الشاسية والموتور، تبين أنها تحمل شاسية 2540، موتور 8828 موديل 2006 سوداء اللون ومنصرف لها لوحات معدنية رقم 671 ط ع ب ومبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 3939/2011 جنح قسم ثان مدينة نصر القاهرة عن بلاغ "أحمد أنور حسين عبد الواحد والمقيم 19 عمارات الضباط - الجبل الأحمر القاهرة وتم العثور عليها فى المحضر رقم 16046/2014 جنح مركز الدلنجات.

بمواجهته قرر بمضمون ما تقدم وأقر بصحة الأحكام الصادرة ضده وتحرر المحضر 3166 /2015 إدارى مركز شرطة.