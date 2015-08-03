«بلاتر» يتخلى عن عضويته باللجنة الأولمبية الدولية

قال الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الاثنين، إن السويسري سيب بلاتر تخلى عن عضويته في اللجنة التنفيذية، مع تبقي سبعة أشهر على تركه لمنصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وكان من المفترض إعادة انتخاب بلاتر لفترة أخرى لثماني سنوات أثناء الاجتماع الحالي للجنة الأولمبية الدولية في ماليزيا إضافة لأكثر من عشرة أعضاء آخرين، لكنه كان سيضطر للرحيل عندما يترك منصبه كرئيس للفيفا في فبراير المقبل.

وأعيد انتخاب بلاتر (79 عاما) لفترة ولاية خامسة في رئاسة الفيفا يوم 29 مايو الماضي في زيوريخ، لكنه أعلن أنه سيتنحى عن منصبه بعد 4 أيام فقط، تحت وطأة أسوأ أزمة للاتحاد الدولي في تاريخه.

وعانى الفيفا من فوضى قبل يومين من الانتخابات الرئاسية بعدما وجهت السلطات الأميركية اتهامات بالرشى وغسل الأموال والاحتيال إلى 14 مسؤولا كرويا.

ورغم عدم اتهام بلاتر بأي شيء إلا أن فترة قيادته للفيفا التي بدأت في 1998 تعرضت لانتقادات حادة قبل إجراء انتخابات رئاسية جديدة يوم 26 فبراير المقبل.

وبلاتر عضو في اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية منذ عام 1999.

وقال باخ “أرسل لي السيد بلاتر خطابا في يوم 23 يوليو يبلغني فيه بأنه سيكون من غير المناسب أن يسعى للحصول على فترة أخر لثماني سنوات لأنه سيترك منصبه في الفيفا بعد سبعة أشهر عند اختيار رئيس جديد يوم 26 فبراير”.

وكالات