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جنح مستأنف سوهاج تخلى سبيل عاطل بعد اتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة

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جنح مستأنف سوهاج تخلى سبيل عاطل بعد اتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة جنح مستأنف سوهاج تخلى سبيل عاطل بعد اتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة
قررت محكمة جنح مستأنف بندر سوهاج، بسكرتارية جمال محمد على إخلاء سبيل المتهم كمال – أ – ع عاطل بكفالة 500 جنيه، بعد اتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة القسم.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم أول سوهاج، عن إحراز قيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة القسم وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم إعداد كمين للمتهم، والقبض عليه وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة للاتجار فيها وبمواجهته اعترف بالواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما، إلا أن المتهم استأنف قرار الحبس أمام محكمة الجنح المستأنفة وقررت إخلاء سبيله بكفالة 500 جنيه.
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