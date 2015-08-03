ضبط 4 بحوزتهم 15 جرام هيروين بالعبور

تمكن النقيب كريم معتز ضابط مباحث قسم شرطة العبور والمعين خدمة القول الأمنى بدائرة القسم، وبصحبته القوة المرافقة بمنطقة حى الشباب، من ضبط كل من "أحمد م" 37 سنة بالمعاش ومقيم القاهرة، و"عمرو م" 28 سنة يعمل بالدعاية والإعلان ومقيم القاهرة، و"إسلام م" 27 سنة مهندس مقيم – القاهرة و"محمد ن" 28 سنة موظف بالضرائب العامة ومقيم – القاهرة، حال استقلالهم السيارة رقم 743 س ط أ ماركة رينو ميجان فيرانى اللون وبحوزتهم كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 15 جراما.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى تم إخطار اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية بالواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7653/290 جنايات قسم العبور لسنة 2015م وباشرت نيابة التحقيقات.