ضبط طالب بعد تصويره قوات تأمين احتفالات افتتاح قناة السويس بالقليوبية

تمكن المقدم محمد عبدالهادى، ضابط مباحث إدارة التموين بالمديرية ومشرف الخدمات بطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى، من ضبط طالب بجامعة الأزهر قام بتصوير القول الأمنى الخاص بتأمين احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة بحدود المشفى المتاخم لحدود أمن الشرقية، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء عرفة حمزة، مدير المباحث الجنائية، بالواقعة.

تبين للعميد حسام فوزى، رئيس مباحث المديرية، أنه خلال تعيين نقاط للتمركزات الأمنية وخطوط سير الأقوال الأمنية بنطاق اختصاص المديرية وتامين المداخل والمخارج الخاصة بمدينة العبور بالطريق الرئيسى (القاهرة – الإسماعيلية) وحال تواجد النقيب محمد سمير لطفى.. ضابط مباحث بأمن البحيرة.. المعين خدمة تمركز المشفى المتاخم لحدود أمن الشرقية بالطريق.. توقف بجواره أتوبيس سوبر جيت، وقرر له قائده ولمستقليه بقيام أحد مستقلى الأتوبيس بتصوير الخدمات المعينة على الطريق.

تبين أن الطالب يدعى "محمد ح" 22 سنة طالب بجامعة الأزهر ومقيم حى الزهور – بورسعيد، وتم اصطحابه لديوان القسم والتحفظ على الكاميرا، تم التنسيق وإدارة الأمن الوطنى بالقليوبية.

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